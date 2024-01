Oms: 'Il Covid è stata la prima malattia X, può succedere ancora'

"Il Covid è stato la prima malattia X, ma può succedere ancora". Così il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus intervenendo al World Economic Forum a Davos.

Quella della 'malattia X' "non è un'idea nuova", ha chiarito. "Abbiamo usato la terminologia la prima volta nel 2018. Tutti gli anni l'Oms stila una lista delle malattie emergenti. Abbiamo inserito Mers, Zika Ebola. Ma abbiamo detto anche che ci sono cose che potrebbero succedere e che oggi non conosciamo", ha aggiunto Tedros. "Gli ha abbiamo dato il nome di 'malattia X'".

Tedros ha inoltre chiarito che da tempo l'Oms ripete che il verificarsi di una pandemia "è una questione di quando e non di se". "Se lo diciamo - ha concluso - non è per creare il panico ma per prepararsi", ha aggiunto.

"Il tempo di prepararsi alla nuova pandemia è adesso, non quando arriva", ha voluto ribadire Tedros su X al termine dell'intervento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA