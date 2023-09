Covid: Vaia, 'non possiamo reintrodurre l'isolamento'

Rispetto al Covid-19, "oggi non possiamo reintrodurre l'isolamento, ma insieme agli altri ministeri si deve stabilire che tipo di malattia Covid abbiamo davanti ora e serve un percorso interdisciplinare". Lo ha affermato il direttore della Prevenzione del ministero della Salute Francesco Vaia, sottolineando all'ANSA che "c'è un problema medico legale che va risolto, al di là delle competenze del ministero della Salute".

Dopo la fine dell'isolamento per decreto, ed in seguito alla fine della emergenza pandemica determinata dall'Oms, abbiamo bisogno di definire anche da un punto di vista medico legale cos'è oggi il Covid - ha spiegato in mattinata Vaia intervenendo al convegno 'Lavorare in salute e sicurezza' promosso da Fp Cgil -. Lo parametriamo all'influenza e alle altre malattie infettive? Bene, ma su questo c'è bisogno di un dialogo interdisciplinare tra più ministeri".



