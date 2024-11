Aviaria, virus in lotto latte non pastorizzato in California

Scoperto il virus dell' influenza aviaria in un lotto di latte non pastorizzato di una famosa azienda californiana, la Raw Farm.

Personaggi famosi come l' attrice Gwyneth Paltrow consumano regolarmente latticini provenienti da questa azienda agricola.

Il futuro ministro della sanita' Robert F. Kennedy si e' dichiarato piu' volte sostenitore dei benefici del latte non pastorizzato.

Ma il dipartimento alla salute dello stato (Cdph) ha ordinato il ritiro dal commercio dei prodotti contaminati "per abbondanza di cautela", ed ha invitato il pubblico a non bere comunque alcun tipo di latte non pastorizzato, in quanto spesso veicolo di infezioni con diversi germi e batteri.

Nel caso dell' influenza con il virus H5N1, gli ufficiali sanitari mettono in guardia i cittadini anche solo dal toccarsi occhi, naso e bocca dopo aver maneggiato il latte contenente il virus, in quanto il microrganismo e' particolarmente infettivo.

La California e' uno degli stati Usa piu' colpiti dall' aviaria, in diffusione da mesi negli allevamenti di bovini, e con ben 29 casi tra persone.

Non e' stata appurata alcuna infezione trasmessa da uomo-uomo, ma la preoccupazione sale.



