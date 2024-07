Otto settimane di dieta vegana aiutano a 'ringiovanire'

Seguire una dieta vegana per otto settimane potrebbe mantenere giovani, si associa infatti a una riduzione dell'età biologica stimata con un esame del Dna. È quanto emerge da un piccolo studio clinico su 21 coppie di gemelli identici adulti, pubblicato su BMC Medicine.

Nello studio, condotto presso la Christopher Gardner Stanford University, a Palo Alto, uno solo dei gemelli di ciascuna coppia doveva seguire una dieta onnivora per otto settimane — comprendente tra 170 e 225 grammi di carne, un uovo e una porzione e mezza di latticini ogni giorno — e l'altro una dieta vegana per lo stesso periodo di tempo. Gli autori hanno investigato gli impatti della dieta sui livelli di metilazione del DNA (una modifica chimica fisiologica del Dna che si associa all'età biologica di un individuo) analizzando campioni di sangue raccolti dai partecipanti all'inizio dello studio, alla quarta e all'ottava settimana. Alla fine dello studio, gli autori hanno osservato una diminuzione dell'età biologica nei partecipanti che hanno seguito una dieta vegana, ma non tra quelli che hanno seguito una dieta onnivora. Hanno anche osservato una riduzione delle età del cuore, del sistema ormonale, del fegato e dei sistemi infiammatorio e metabolico nei partecipanti che hanno seguito una dieta vegana.



