Obiettivo test e cure, 115 milioni per 200 ricerche sul cervello

Dagli avatar digitali del cervello umano per studiare malattie neurologiche e la risposta a farmaci, allo sviluppo di nuovi biomarcatori per la diagnosi precoce, fino all'identificazione di nuovi bersagli terapeutici: è questo il cuore di Mnesys, il "Cern italiano della ricerca sul cervello", finanziato dal Pnrr con uno stanziamento record di 115 milioni di euro.

Mnesys comprende oltre 200 progetti e 500 scienziati di 25 fra atenei pubblici e privati, enti di ricerca e imprese. Presentato a Napoli al "Primo Forum Nazionale Delle Neuroscienze", si tratta di un progetto multidisciplinare in cui si fondono medicina e tecnologie digitali. Il progetto farà luce sull'organizzazione di 150 miliardi di neuroni in grado di realizzare ulteriori miliardi di connessioni attraverso le sinapsi (100 trilioni), le superstrade del cervello che nel complesso si dipanano per 160.000 chilometri, pari a un terzo della distanza tra la Terra e la Luna. La posta in gioco è enorme: trovare soluzioni per demenze, Parkinson, sclerosi multipla, ictus, depressione che insieme affliggono il 30% della popolazione italiana.



Mnesys è una vera e propria "brain venture" di gruppi di lavoro distribuiti in tutta Italia guidata dall'Università di Genova, dichiara Antonio Uccelli, ordinario di Neurologia all'Università di Genova, direttore scientifico dell'Irccs Ospedale San Martino di Genova, e direttore scientifico del progetto. Mnesys, prosegue Sergio Martinoia, ordinario di Bioingegneria all'Università di Genova e coordinatore del comitato scientifico, mira a facilitare la scoperta dei meccanismi di funzionamento del sistema nervoso e delle malattie, attraverso la creazione di avatar digitali del cervello umano (digital twins), cioè la realizzazione virtuale al computer del funzionamento del sistema nervoso in condizioni di salute e malattia, attraverso l'elaborazione, mediante algoritmi matematici, di dati anagrafici, clinici, di laboratorio e diagnostici. Ciò consente esperimenti virtuali per poter studiare la risposta ai farmaci e alle malattie.



