Rianimata tre volte a Napoli. L'appello della madre, "urge un farmaco raro"

Per ben tre volte il suo cuore si è fermato. E per tre volte i sanitari dell'Ospedale del Mare di Napoli l'hanno rianimata, alle tre di notte notte dello scorso 22 luglio. Un miracolo che però rischia di rivelarsi inutile senza un farmaco statunitense che in Italia è introvabile. A lanciare l'appello è la mamma di una ragazzina ucraina affetta da una rara sindrome cardiaca (QT lungo) di natura genetica, una patologia che si manifesta, a causa di aritmie ventricolari, con svenimenti, sincope e che provoca morte improvvisa.

La donna si chiama Oleksandra Kotsiborska ed è un medico iscritto all'Ordine di Napoli. La figlia adesso sta meglio ma senza quel farmaco gli sforzi dei sanitari napoletani potrebbero rivelarsi inutili.

"Ringraziare di cuore l'ospedale del mare di Napoli - dice la dottoressa Kotsiborska - per aver salvato mi figlia. Il farmaco che assumeva quotidianamente non faceva effetto e senza di loro adesso lei non sarebbe con me. Adesso è sotto un nuovo piano terapeutico ma data la rarità della sindrome, il farmaco richiesto deve essere importato dagli Stati Uniti poiché in Italia vi è carenza della molecola di cui è composto. Aiutatemi a renderlo disponibile affinché mia figlia possa vivere".





