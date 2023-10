Tumori, in Italia il record Ue di associazioni di pazienti

Sono 1.745 le associazioni oncologiche di pazienti e caregiver censite in Italia solo nel 2023: 283 in Lombardia, 169 in Piemonte, 140 nel Lazio, 137 in Emilia-Romagna, 129 in Veneto, 6 in Valle d'Aosta. In media una ogni 100 mila abitanti per singola Regione. Questi dati regalano all'Italia il 'record' europeo in proporzione al numero di abitanti, almeno dei principali paesi dell'Unione Europea. Basti pensare che in Francia sono circa 200 (20 nazionali e 164 regionali). Emerge dal primo Libro Bianco sul mondo del volontariato oncologico, presentato oggi a Roma. Promosso da Ropi (Rete Oncologica Pazienti Italia)- con la collaborazione delle Reti Oncologiche Regionali e degli Irccs oncologici italiani - il volume vuole censire ma soprattutto valorizzare il ruolo che le associazioni oncologiche di pazienti e caregiver rivestono nel tessuto regionale, sociale, collettivo. Le associazioni si occupano di temi come la proposta di Legge sul diritto all'oblio oncologico, il riconoscimento di specifiche patologie nell'ambito dei Lea (Livelli Essenziali di Assistenza). Dialogano con le Istituzioni, partecipano ai tavoli tecnici e sono a fianco dei medici e dei ricercatori: collaborano all'elaborazione di materiale informativo, fungono da guida con l'esperienza nella messa a punto di Pdta (Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali) per diverse neoplasie.

"Le Associazioni ascoltano, supportano il paziente e contribuiscono a colmare alcuni bisogni socio-assistenziali e informativi- spiega il ministro della Salute, Orazio Schillaci, che firma la prefazione del volume -. Sono preziose alleate che aiutano a stimolare le azioni, gli interventi socio-sanitari e l'attività legislativa come nel caso della legge sull'oblio oncologico. Un patrimonio umano e sociale il cui sostegno contribuisce a rafforzare l'assistenza offerta dal Sistema Sanitario Nazionale". "Questo Libro Bianco - spiega Stefania Gori, presidente Ropi - è il primo censimento delle associazioni di pazienti e caregiver in Italia. Ropi intende anche continuare, in maniera condivisa, a delineare i criteri di accreditamento delle associazioni oncologiche nei diversi Tavoli di lavoro istituzionali, proseguendo la strada tracciata da Agenas, Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA