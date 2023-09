L'80% dei bambini colpiti da tumore guarisce, torna Accendi d'Oro

Luce dorata sui monumenti, da Paestum al Colosseo passando per facciate di molti Municipi: torna dal 23 al 30 settembre in tutta Italia "Accendi d'Oro, accendi la speranza", la campagna di sensibilizzazione sui tumori pediatrici. La Federazione Italiana Associazioni Genitori e Guariti Oncoematologia Pediatrica (Fiagop) dedica questa quinta edizione a una conquista di civiltà attesa da anni: la legge sul diritto all'oblio oncologico, che attende a breve il passaggio definitivo in Senato.

Ogni anno, nel mondo, più di 400.000 bambini e adolescenti ricevono una diagnosi di tumore, una patologia molto complessa che si può manifestare in oltre sessanta differenti forme, e sottotipi: una stima in difetto poiché in molti paesi non esiste ancora un registro ufficiale. In Italia sono circa 24.000 le diagnosi attese in un anno: contraggono tumori e leucemie 1500 bambini e 900 adolescenti. Le probabilità di sopravvivenza raggiungono l'80% in quelli ad alto reddito, ma sfiorano il 20% nei Paesi a basso reddito, dove la diagnosi è spesso tardiva e le terapie non accessibili.

Si stima che in Italia vivano circa 50.000 guariti da un tumore avuto da bambini e hanno oggi un'età media di 25-29 anni. Alla guarigione, però, non corrisponde la possibilità di vivere una vita con le stesse opportunità sociali dei loro coetanei.

Tra chi sopravvive, oltre all'incombenza di controlli, resta un'ipoteca fatta di minori diritti. Eliminare queste disuguaglianze è l'obiettivo della nuova legge sul diritto all'oblio, con disposizioni per l'accesso ai servizi finanziari, bancari e assicurativi, l'adozione e l'accesso al lavoro. "La è a un passo dal traguardo finale, con l'imminente passaggio al Senato del testo unificato - dichiara Paolo Viti, presidente Fiagop - e rappresenta una attesa conquista di civiltà. Un atto dovuto che, seppur tardivamente, spazza via lo stigma imposto da una burocrazia obsoleta".

Durante il mese di settembre, che è il mese internazionale di sensibilizzazione sul cancro infantile, Fiagop promuove anche la campagna per la raccolta di sangue "Ti voglio una sacca di bene". Tutte le iniziative sono sul sito web accendidoro.it.





