Carenza del farmaco antitumorale metotrexato in 11 Paesi europei, compresa l'Italia

Diversi Paesi europei, tra cui l'Italia, sono alle prese con la carenza di metotrexato, un farmaco impiegato per il trattamento di alcuni tumori e di alcune malattie autoimmuni, come la psoriasi e l'artrite reumatoide. Lo ha reso noto l'ente regolatore europeo sui farmaci, l'Ema.

Al momento sono 11 i Paesi interessati, compresa l'Italia (Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Romania).

All'origine della carenza "un aumento inaspettato della domanda di iniezioni di metotrexato e ritardi nella produzione che hanno portato a carenze di approvvigionamento in alcuni Paesi europei", riferisce l'Ema che ha informato che "sta collaborando con i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio e altre parti interessate per identificare le misure per mitigare l'impatto della carenza di approvvigionamento".

L'agenzia consiglia ai medici di "assicurarsi che siano disponibili scorte sufficienti per completare il trattamento (soprattutto per l'uso nel cancro)" prima di iniziare il trattamento.



La carenza è confermata anche dai dati dell'Agenzia Italiana del Farmaco, che, per alcuni prodotti, ha rilasciato nei mesi passati l'autorizzazione all'importazione dall'estero. Per le carenze più recenti, l'indicazione Aifa è "di rivolgersi allo specialista o al medico di medicina generale" che valuterà se prescrivere un trattamento alternativo.



