Aifa, segnalata carenza del farmaco chemioterapico fluorouracile

Il farmaco chemioterapico fluorouracile è al momento carente o disponibile in quantità ridotta in Italia. Lo comunica l'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) sul proprio sito. "Le confezioni disponibili non saranno in grado di soddisfare le richieste del mercato per i prossimi mesi", afferma l'agenzia, che tuttavia rassicura: siamo "in costante contatto con i titolari delle Autorizzazioni alle Immissioni in Commercio dei medicinali a base di Fluorouracile per avere aggiornamenti su eventuali prossime forniture aggiuntive".

"Il fluorouracile è un farmaco che rientra in numerosi schemi di trattamento per neoplasie dell'apparato gastroenterico, della mammella e del distretto testa-collo. La sua carenza, sia pur transitoria, rappresenta un reale problema per la pratica clinica oncologica anche a causa della impossibilità di sostituirlo con altri farmaci per uso parenterale", sottolinea l'Associazione Italiana di Oncologia Medica (Aiom). Per contribuire al superamento della carenza, Aiom invita i clinici "a considerare schemi terapeutici alternativi con farmaci orali (capecitabina) per i pazienti che inizieranno un nuovo trattamento nelle prossime settimane, se previsti nelle linee guida disponibili e clinicamente indicati".

"Stimiamo - sottolinea il presidente Aiom, Francesco Perrone - che circa il 20% dei nuovi pazienti oncologici ogni anno potrebbe avere potenzialmente bisogno del fluorouracile, si tratta di 70-75mila pazienti l'anno". Proprio per contribuire al superamento della carenza, spiega, "daremo indicazioni ai clinici affinchè considerino schemi terapeutici alternativi con farmaci orali, come la capecitabina, per i pazienti che inizieranno un nuovo trattamento nelle prossime settimane, se previsti nelle linee guida disponibili e clinicamente indicati. Cercheremo di dare la priorità ai pazienti già in trattamento e ci auguriamo che questa allerta possa presto rientrare".

Ribadendo che Aifa "sta già mettendo in moto anche tutte le procedure inerenti l'import del farmaco per superare il momento di criticità", il presidente degli oncologi sottolinea anche "l'importanza di questa rinnovata collaborazione con l'Agenzia: questo metodo di collaborazione, e la condivisione dei contenuti, tra società scientifiche ed un ente regolatorio come Aifa - afferma - è fondamentale ed è a tutto vantaggio dei pazienti".

Intanto, l'Agenzia del farmaco si è detta disponibili a rilasciare alle strutture sanitarie che ne faranno richiesta l'autorizzazione a importare il farmaco dall'estero.



