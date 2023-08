Eritema, febbre, debolezza, i sintomi della malattia di Lyme che ha colpito Bella Hadid

Eruzione cutanea, febbre, mal di testa, affaticamento e debolezza: sono i primi sintomi della malattia di Lyme, da cui è stata colpita la modella Bella Hadid e da lei raccontata in un lungo post sui social, parlando del suo lungo calvario, tra cui "oltre 100 giorni della malattia cronica di Lyme, e quasi 15 anni di sofferenza invisibile".

La malattia è causata da batteri Borrelia burgdorferi, trasmessi all'uomo dalla puntura di zecca infetta, che avviene in genere frequentando, soprattutto in primavera ed estate, boschi e prati senza le dovute protezioni. Fondamentale, quindi, se ci si sdraia sull'erba usare un telo, utilizzare calzettoni che proteggano il polpaccio e al termine delle escursioni in campagna o montagna controllare che non siano presenti 'ospiti indesiderati'. Secondo i Centers for Disease Control and Prevention, la maggior parte dei casi di malattia di Lyme possono essere curati con un ciclo di antibiotici orali da 2 a 4 settimane, ma a volte i pazienti possono presentare sintomi sistemici e neurologici come avere dolore, affaticamento o difficoltà a pensare che durano per mesi dopo aver terminato le cure. Nel caso di Bella Hadid anche per anni, addirittura 15, anche se con fasi di gravità alterne.

La terapia precoce è fondamentale: l'infezione può diffondersi ad articolazioni e cuore e, se non si ricorre alle cure giuste, in genere gli antibiotici, possono subentrare complicanze neurologiche. Proprio la diagnosi precoce è uno dei problemi maggiori: le punture di zecca non sono spesso facili da riconoscere e passano inosservate. I maschi della zecca di colore rosso-marrone scuro sono simili ad un granello di pepe, mentre le femmine sono grigiastre. A distanza di alcuni giorni, l'infiammazione causata in loco dalla puntura e dalla caratteristica forma concentrica si espande, causando eruzioni 'migranti' ovvero che si spostano.

Alla 26enne la malattia è stata trasmessa nel 2012. "La piccola me che ha sofferto sarebbe così orgogliosa di avermi fatto crescere e non aver rinunciato a me stessa", ha scritto oltre a condividere una serie di immagini su Instagram che mostrano cartelle cliniche e foto di lei mentre viene curata a casa o in ospedale. "Sono grata a mia madre per aver tenuto tutte le mie cartelle cliniche, restandomi accanto, non lasciando mai il mio fianco, proteggendomi, sostenendomi, ma soprattutto credendo in me in tutto questo", ha aggiunto Bella Hadid nel messaggio su Instagram. "Per quanto dolorosa sia stata questa esperienza - conclude il post - è stata anche la più illuminante della mia vita, piena di nuovi amici, nuove visioni e un nuovo cervello".

