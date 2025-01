Special edition e mostra a Stoccarda per i 30 anni di Sprinter

Trent'anni fa, Mercedes-Benz lanciò un van che avrebbe fatto la storia: lo Sprinter. Il primo van del marchio della Stella con un nome dalla forte identità che nel 1995 rivoluzionò il segmento dei veicoli commerciali leggeri e divenne rapidamente il nome di un'intera classe di veicoli.

Qualità e innovazione sono le caratteristiche che lo contraddistinguono da sempre e grazie alle quali ha conquistato clienti in tutto il mondo con un alto tasso di riacquisto, anche per la sua popolarità tra gli allestitori e gli specialisti delle trasformazioni, che continuano a personalizzarlo per un'ampia gamma di utilizzo (il 75% di tutti gli Sprinter del mondo sono, infatti, mezzi convertiti).



Il marchio premium ha scelto di aprire i festeggiamenti per l'anniversario dello Sprinter con un'esclusiva special edition e un'esposizione speciale presso il Museo Mercedes-Benz di Stoccarda: dallo Sprinter di prima generazione dell'attuale Sprinter con la sua versione elettrica a batteria, l'eSprinter.

Le attivazioni sono accompagnate da una campagna di marketing all'insegna del motto 'Un'icona per 30 anni', che sottolinea l'influenza dello Sprinter Mercedes-Benz nel segmento.

"Da 30 anni, grazie a Mercedes-Benz Sprinter, possiamo vantare un van iconico nel nostro portafoglio prodotti. Sprinter ha scritto una storia di successi senza precedenti ed è stato un successo commerciale in tutto il mondo - ha dichiarato Klaus Rehkugler, responsabile vendite e marketing Mercedes-Benz Vans - Prevediamo di superare il traguardo dei cinque milioni di veicoli venduti entro la fine di quest'anno. Per tre decenni, ha assicurato la sua presenza nella mobilità di tutti i giorni, offrendo un servizio globale. Dai mezzo di emergenza, alle consegne, fino al supporto ad attività commerciali o cantieri, lo Sprinter si è affermato come il partner commerciale perfetto.

Da circa cinque anni è disponibile anche come veicolo completamente elettrico, a zero emissioni".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA