Furgoni Flexis pronti a entrare in campo nell'ultimo miglio

Flexis, la nuova marca di veicoli commerciali elettrici scaturita dalla joint venture formata nel 2024 dal Gruppo Renault, da Volvo Group (azienda completamente separata dall'omonimo costruttore di auto) e dal colosso della logistica e dei trasporti CMA CGM sta preparando la commercializzazione europea dei sui tre modelli di veicoli commerciali inizialmente previsti.

Lo farà attraverso una stretta collaborazione con clienti aziendali in Francia, Regno Unito e Germania. In questo ambito Flexis ha annunciato le sue prime dieci lettere di intenti (LOI) firmate con i fornitori di servizi logistici tra cui Colis Privé, HIVED e DB Schenker.

In totale questi accordi rappresentano una potenziale domanda di 15.000 veicoli nei prossimi 3 anni prevedendo - e questa è una importante novità nel settore del trasporto dell'ultimo miglio - una stretta collaborazione tra Flexis e i clienti per creare e realizzare soluzioni basate sulle loro esigenze.

L'annuncio è stato dato in occasione dell'evento di reveal dei tre veicoli per la logistica urbana - 100% connessi, 100% urbani e 100% personalizzabili - basati su una comune piattaforma skateboard nativa per furgoni elettrici dotati di architettura elettronica Software-Defined Vehicle (SDV) che è stata sviluppata da Ampere del Gruppo Renault.

La nuova famiglia di veicoli commerciali elettrici di Flexis è composta da tre furgoni, denominati Step-in, Panel e Cargo progettati per rispondere alle sfide della logistica urbana europea. In particolare il modello Step-In ha una architettura unica nel segmento dei furgoni medi, con porte scorrevoli anteriori e una porta a saracinesca posteriore per ottimizzare il carico.

Altra novità per il mercato europeo è il facile accesso restando all'interno tra abitacolo e aree di carico. L'altezza libera di 1,90 metri consente infatti ai conducenti di camminare comodamente in posizione eretta in tutto il veicolo. Il furgone Cargo è invece adatto alle esigenze di consegna urbana dell'ultimo miglio ma lo fa con un cassone facilmente convertibile, in grado di integrare diverse larghezze, altezze e pianali, nonché soluzioni modulari, tra cui, ma non solo, cassoni refrigerati.

Sono comuni a tutti i veicoli l'altezza del pavimento bassa per facilitare il carico e lo scarico dei pacchi e la possibilità di personalizzare completamente l'interno dei veicoli senza i vincoli dell'hardware retrofittato.

Ma anche il sedile del conducente posizionato a un'altezza tale da ridurre l'impatto sulle ginocchia del conducente (riducendo fino a 250 movimenti di salita e discesa al giorno).

Per quanto riguarda le caratteristiche del sistema propulsivo i furgoni di Flexis propongono soluzioni di batterie ad alta capacità che consentono una ricarica rapida (80% in meno di 20 minuti) e un'autonomia urbana fino a 450 km Wltp.

Flexis ha già investito 350 milioni di euro nel sviluppo della gamma di prodotti ed è ora entrato nella fase di industrializzazione e pre-produzione nel 2025. La produzione in serie inizierà a metà del 2026 presso lo stabilimento di Sandouville del Gruppo Renault in Francia.



