Robo-camion Zhijia Technology completa simulazione trasporto

Lo sviluppatore cinese di soluzioni di guida autonoma Zhijia Technology ha annunciato il completamento con successo del primo test di trasporto merci con un camion senza conducente da magazzino a magazzino.

La prova è iniziata in un importante parco logistico per l'e-commerce a Huangshi, nella provincia di Hubei e - dopo aver attraversato aree urbane e autostrade a più corsie - si è conclusa in un grande deposito di merci in un aeroporto.

Durante questa simulazione reale di una missione di trasporto merci, il camion a guida autonoma di Zhijia Technology ha dimostrato una solida gestione di scenari complessi, tra cui quelle che sono proprie delle autostrade, della viabilità urbana e dei movimenti all'interno dei parchi logistici.

Per muoversi il camion di Zhijia Technology ha fatto affidamento su tecnologie all'avanguardia come la visione multi-camera DualBEV e la percezione della multi-sensore, la valutazione progressiva del rischio basata su scenari e algoritmi di ottimizzazione della traiettoria spaziotemporale Lungo il percorso il robo-camion si è mosso in svariate condizioni di traffico, incontrando pedoni, biciclette, motociclette, coni stradali e barriere di cantiere, ma anche dovendo gestire il superamento di incroci con semafori e flusso di traffico nelle diverse direzioni.

Il camion ha completato le consegne da magazzino a magazzino senza interruzioni, mostrando le capacità avanzate del sistema di guida autonoma L4 di Zhijia Technology.

La logica di emergenza e la ridondanza, afferma l'azienda, hanno garantito fermate sicure durante scenari imprevisti come la presenza di cancelli chiusi o oggetti inaspettati sulla carreggiata, sottolineando l'affidabilità del sistema in tutte le condizioni.

