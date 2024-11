Iveco al MIMIT con il brevetto sul Platooning

Iveco partecipa alla mostra 'L'Italia dei Brevetti, invenzioni e innovazioni di successo', organizzata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per celebrare sia i 140 anni dalla creazione dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, sia i 550 anni della pubblicazione del primo Statuto dei Brevetti, promulgato dalla Repubblica di Venezia nel 1474.

Alla manifestazione, Iveco celebra l'innovazione tecnologica e il progresso nel campo della mobilità con il brevetto sul Platooning, tra le soluzioni sviluppate negli ultimi anni per promuovere un trasporto commerciale più sicuro e sostenibile.

Il Platooning è una tecnologia che consente a due o più camion di viaggiare in convoglio in modalità connessa, utilizzando un protocollo di comunicazione ad hoc. Grazie a questa tecnologia, i veicoli scambiano in tempo reale informazioni sulla dinamica del convoglio, con una frequenza di trasmissione fino a soli 50 millisecondi.

Ciò consente di avere dati aggiuntivi e in anticipo rispetto ai veicoli tradizionali, aumentando la sicurezza, il comfort di guida e l'efficienza operativa. Il brevetto depositato da Iveco nel 2021 tiene conto per la prima volta dell'impatto del vento laterale rispetto alla direzione del convoglio.

Il Platooning ha numerosi potenziali benefici, a partire dal fatto che grazie alla comunicazione costante tra i veicoli, il sistema migliora la sicurezza su strada. La connessione in tempo reale permette di ridurre i rischi di incidenti, aumentando la visibilità dei veicoli e ottimizzando il controllo del convoglio.



