Nissan all'Ecomondo con i commerciali leggeri

Da oggi, fino all'8 novembre, presso l'Ecomondo di Rimini, va in scena la rassegna annuale dedicata alla sostenibilità ed all'economia circolare. Nel corso dell'evento, Nissan presenta le novità relative alla gamma dei veicoli commerciali leggeri, con Interstar che debutta nella sua prima nazionale. Il modello in questione sta arrivando in questi giorni nei punti vendita con prezzi, con iva e messa su strada escluse, che partono da 35.200 euro per le versioni diesel Van e da 48.800 euro per quelle EV Van. Townstar e Primastar completano l'offerta della casa giapponese, che presenta diverse scelte a livello di capacità di carico, allestimenti, ed annovera varianti van, trasporto persone o chassis, con tipologie di powertrain sia elettrici che termici, per venire incontro alle differenti richieste della clientela. Tra i veicoli commerciali leggeri a batteria, Townstar Trasporto Persone 100% elettrico attualmente consente di sfruttare i contributi statali, che vanno da un minimo di 12.000 euro senza rottamazione, fino a un massimo di 22.000 euro rottamando un veicolo euro 0, 1 e 2, a cui si aggiunge l'ecoincentivo Nissan di 10.000 euro a privati e di 12.000 euro per i professionisti del settore taxi.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA