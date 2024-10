A Ecomondo Scania punta su servizi per futuro decarbonizzato

Scania partecipa ad Ecomondo 2024 presentando il "Future Energy Hub", un centro che rappresenta le energie del futuro. Fedele al suo approccio strutturato e completo, Scania offre diverse soluzioni frutto del miglioramento continuo di prodotti e servizi: dai mezzi compatibili con carburanti da fonti rinnovabili ai veicoli elettrici, dai nuovi servizi per l'efficientamento della flotta anche elettrica all'hardware di ricarica.

Con la forza di una gamma di soluzioni diversificata e all'avanguardia, Scania partecipa alla manifestazione di riferimento in Europa per l'innovazione industriale e tecnologica dell'economia circolare in programma a Rimini dal 5 all'8 novembre, presentando la gamma di motori compatibili con il biometano, visibile sulla motrice BioCNG da 280 CV e sul trattore BioCNG da 460 CV; l'elettrificazione e l'evoluzione dell'infrastruttura di ricarica pubblica e privata destinata ai veicoli pesanti, con lo Scania 100% elettrico 40 R; infine, i servizi legati alla riparazione, manutenzione e connettività per l'efficientamento delle flotte, i nuovi Services 360.

Scania punta ad offrire soluzioni che mirano a massimizzare uptime, efficienza energetica e gestione del veicolo, attraverso anche l'introduzione di connessioni digitali tra i principali attori della gestione della flotta rese possibili da una piattaforma digitale rinnovata, MyScania, e a nuovi punti di contatto digitali tra l'autista, il cliente e il mondo Scania. A questo si aggiunge il supporto al business dei propri clienti, attraverso soluzioni di leasing e di assicurazione basate sull'esperienza pluriennale nel settore dei trasporti di Scania Financial Services.



