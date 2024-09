Restyling in vista per il Ram 2500 Heavy Duty

Anticipati da una serie di foto diffuse da Stellantis, si profilano a breve aggiornamenti di design e di contenuti tecnici per il pick-up Ram 2500 nella sua versione Heavy Duty per impieghi più pesanti. Proiettori anteriori su due livelli, nuove griglie radiatore maggiormente caratterizzate dal punto di vista estetico, fanali dalla grafica rivista sono le principali novità stilistiche previste per i vari allestimenti della gamma 2025. Gli scatti, diffusi a sorpresa da Stellantis, non sono stati accompagnati da particolari indicazioni circa le novità, attese al reveal ufficiale nelle prossime settimane.

"Il team di ingegneria Ram - chiarisce la nota stampa che ha accompagnato la diffusione delle immagini - sta lavorando ai test di finalizzazione delle prestazioni, in questa fase con un'attenzione particolare al raffreddamento, in modo da garantire a questi potenti veicoli il meglio delle performance, in qualsiasi condizione. Mentre in questa fase i nuovi pick-up macinano chilometri, è già possibile ammirare le prime entusiasmanti immagini e scoprire il design robusto e inconfondibile. Vi terremo aggiornati sulla presentazione ufficiale, quando potremo fornire maggiori dettagli su design, motorizzazione e tecnologia".



