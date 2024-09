Peugeot CustomFit, programma per gli allestimenti personalizzati

In occasione dell' IAA Transportation 2024, la fiera europea dedicata ai veicoli commerciali e industriali, che riunisce i professionisti e i principali produttori del settore, Peugeot annuncia il lancio di "Peugeot CustomFit', un nuovo programma di allestimento e personalizzazione già avviato in alcuni stabilimenti e che sarà gradualmente implementato in altri siti produttivi.

Questo programma garantisce i più alti standard di qualità, sicurezza e integrazione tra le caratteristiche tecnologiche del modello base e le specifiche modifiche richieste dal cliente. Gli allestimenti sono completati da soluzioni sviluppate in collaborazione con una rete globale di partner.

Grazie ad una rete capillare, la Casa del Leone soddisfa tutte le esigenze professionali e distribuisce gli allestimenti attraverso la sua rete di concessionari, ottimizzando i tempi di consegna e semplificando l'esperienza del cliente con un sistema digitale innovativo.

Questo rafforza la gamma di prodotti in continua crescita, dai ribaltabili ai furgoni con spazio di carico ottimizzato e ai veicoli ricreazionali, tutti progettati specificamente per soddisfare le esigenze dei clienti privati, delle piccole e medie imprese (PMI) e delle grandi flotte. A rappresentare le numerose "specialità" offerte dai veicoli commerciali Peugeot, il salone tedesco presenta il Peugeot E-Expert refrigerato con presa di forza elettrica (EPTO), un sistema che consente di utilizzare l'energia elettrica dei propulsori per vari scopi, in modo da ridurre al minimo gli sprechi energetici.

Il Peugeot E-Expert refrigerato con EPTO si presenta con una livrea bianca e una cella frigorifera installata dal partner certificato Kerstner, progettata per il trasporto di prodotti freschi a temperature comprese tra 2°C e 8°C, con un peso totale di 265 kg. Il modello include anche un isolamento facile da installare e un'unità di raccolta e-cooljet 106 A alimentata dalla presa di forza (e-PTO) a 12 V, che trae energia dalla batteria di trazione installata invece di richiedere una fonte di alimentazione separata, preservando così il carico utile del veicolo.

