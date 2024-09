Iveco Group con tante novità all'IAA Transportation 2024

All’IAA Transportation 2024 di Hannover, in Germania, Iveco Group Germania, metterà in evidenza, da oggi fino al 22 settembre, la sua offerta multi-energia oltre a nuovi prodotti ed innovazioni. Nello specifico, Iveco si appresta a lanciare, in anteprima mondiale, due nuovi veicoli elettrici a batteria: il camion pesante S-eWay nella sua configurazione rigida ed il cabinato leggero eMoovy. Entrando nel dettaglio, il camion S-eWay ‘Rigido’, totalmente progettato dal brand, incluso il software di bordo, sfoggia un’autonomia di 400 km e può contare sulla ricarica rapida per recuperare 200 km di autonomia in meno di 45 minuti.

Equipaggiato con un assale elettrificato FPT Industrial dalla potenza massima di 490 kWh, va ad ampliare l'offerta di elettromobilità pesante della gamma S-eWay, che già include la versione articolata. L’eMoovy, invece, prodotto da Hyundai e personalizzato e distribuito localmente sul mercato europeo da Iveco, è un cabinato completamente elettrico a batteria, che si inserisce nella fascia media da 2,5 a 3,5 tonnellate, ha una batteria di 76 kWh che garantisce un'autonomia di 320 km, e vanta la ricarica più veloce del segmento, capace di recuperare fino a 100 km di autonomia in meno di 10 minuti.

L’approccio tecnologico di Iveco Group è neutro e multi-energia, e mira a supportare i clienti nella transizione verso il trasporto a zero emissioni, come si evince dal prototipo dello S-eWay equipaggiato con uno speciale motore a combustione interna a idrogeno XCURSOR da 13 litri e da un concept di camion pesante ibrido dotato di un assale elettrico e del motore CURSOR da 9 litri a idrogeno come range-extender che saranno presenti allo stand.

Si tratta di propulsori sviluppati da FPT Industrial, il marchio di Iveco Group specializzato nella progettazione e produzione di sistemi di propulsione a basso impatto ambientale. Sono inoltre esposti diversi servizi pensati da Iveco e FPT Industrial, basati sull'intelligenza artificiale e finalizzati a migliorare il tempo di utilizzo, la sicurezza e la produttività: tra questi annoveriamo la diagnosi predittiva, il monitoraggio della salute del conducente e l'itinerario intelligente. Inoltre, all’IAA Transportation Iveco Capital propone una gamma completa di servizi finanziari per l'acquisto, il noleggio o il leasing di veicoli commerciali per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei clienti, tra cui Iveco Pay e una nuova carta di servizi per la mobilità in collaborazione con Eurowag. Viene inoltre presentata Premium Protect, la nuova copertura assicurativa completa ideata per il mercato tedesco; e Gate presenta il suo innovativo modello di business pay-per-use progettato per il noleggio a lungo termine di veicoli commerciali ecologici ed annuncia l’espansione in Germania.

