Mercedes, tutte le tappe della storia dei van della Stella

Una storia lunga più di 50 anni costellata di successi e che ha saputo dar vita a veicoli indispensabili nel lavoro di tutti i giorni per artigiani, corrieri, poliziotti, paramedici e amanti dell'outdoor.

Quest'anno Mercedes festeggia diversi anniversari a partire da quello dell'avvio della produzione dei primi veicoli commerciali leggeri Hanomag-Henschel a Brema nel 1969.

Nel settembre di quell'anno, il primo veicolo commerciale leggero Hanomag-Henschel uscì dalla catena di montaggio di Brema, nell'ex stabilimento Borgward. Ciò seguì il trasferimento della produzione di van e station wagon dallo stabilimento di Amburgo-Harburg. Allo stesso tempo, Daimler-Benz acquisì una partecipazione del 51% e quindi commercializzò anche i veicoli L 306 con la denominazione Mercedes Benz. A cavallo tra il 1970 e il 1971, Daimler-Benz rilevò tutte le quote rimanenti di Hanomag-Henschel e continuò a costruire l'L 306 fino al 1977.

Nel 1984, un altro importante anniversario per la casa di Stoccarda con l'ultimo van T1/TN esce dalla linea di montaggio di Brema. Si arriva infine al 1989 quando arriva un aggiornamento per il T1/TN.

Introdotto per la prima volta nel 1977, il T1/TN è stato tecnicamente rivisto e migliorato per la sua nuova edizione del marzo 1989, 35 anni fa. Gli ingegneri si sono concentrati su tre obiettivi principali: maggiore potenza, maggiore velocità e minori emissioni. I due nuovi motori furono insigniti del titolo di "Diesel 1989". Con questo restyling completo, lo stabilimento di Düsseldorf chiuse i movimentati anni Ottanta. Nel 1992, un totale di circa 900.000 van lasciò il sito. Il T1/TN deve il suo successo in numerosi settori industriali soprattutto alla sua versatilità, che comprende diverse porte laterali scorrevoli e posteriori (angoli di apertura: 90°, 180° o 270°), adattate alle dimensioni del pallet europeo. In totale, sono state offerte 252 varianti.

Quasi 30 anni fa, nel 1995, lo Sprinter, un nuovo furgone della Mercedes Benz, ha segnato una pietra miliare sotto molti aspetti. Lo Sprinter è stato il primo veicolo commerciale con una stella che aveva un nome invece di semplici codici numerici e lettere. Ha dato il via a un'offensiva di successo per i prodotti Mercedes-Benz Vans.

All'inizio del 2024, Mercedes-Benz ha ridefinito nuovamente il segmento dei large van con un significativo aumento della sicurezza, del comfort e della digitalizzazione, pur mantenendo la sua flessibilità. Con l'eSprinter, Mercedes-Benz Vans implementa anche la fase successiva della sua strategia di elettrificazione. Una triade di efficienza, autonomia e volume di ricarica che rende la versione completamente elettrica un versatile veicolo tuttofare. Il prossimo anno, Mercedes-Benz Vans festeggerà il 30esimo anniversario dello Sprinter e del suo 'fratello minore' Vito, il versatile tuttofare nel segmento dei mid-size van.

