Iveco eMoovy all'IAA Transportation 2024

Sta par sbarcare nel Vecchio continente il primo veicolo costruito sulla piattaforma globale eLCV realizzato da Hyundai in collaborazione con il Gruppo Iveco, e proprio Iveco sarà il marchio con cui verrà commercializzato in Europa, mentre il nome scelto è quello di eMoovy. La presentazione ufficiale avverrà all'IAA Transportation 2024, che si svolgerà dal 17 al 22 settembre ad Hannover, in Germania. Nello specifico, l'eMoovy va ad abbinare la piattaforma realizzata sul telaio cabinato EV di Hyundai con il vano di carico di Iveco ed è spinto dal sistema elettrico della casa coreana ad 800 V che consente sia di effettuare ricariche ultraveloci, per recuperare energia utile a percorrere 100 km in appena 10 minuti; sia di poter contare su di un'autonomia massima di 320 km nel ciclo WLTP. La batteria da 76,1 kWh sfrutta un sistema intelligente di gestione che utilizza sensori per rilevare informazioni ed evitare malfunzionamenti in modo da garantire la massima sicurezza.



