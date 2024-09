IAA Transportation, da Renault concept di mezzo commerciale

Tradizionale protagonista dei Saloni e degli altri eventi che vengono dedicati all'autotrasporto e ai mezzi per le attività professionali Renault ha scelto anche quest'anno di essere presente ad Hannover all'IAA Transportation che, dal 1992, riunisce Case costruttrici, allestitori e un crescente numero di visitatori professionali.

Ecco perché In occasione dell'edizione 2024 Renault svelerà in anteprima mondiale un concept che preannuncia la visione della Losanga relativa ai veicoli commerciali e al modo di reinventarli anche in tempi brevi.

Inoltre all'IAA Transportation Renault mostrerà per la prima volta un prototipo dell'ultima evoluzione dei veicolo commerciale a idrogeno Master H2-Tech, sviluppato con HYVIA. Se ne parlerà nella conferenza stampa che si terrà sullo stand nel Padiglione 13 lunedì 16 settembre alle ore 9.40 e che potrà essere seguita anche in streaming.

La gamma dei Veicoli Commerciali Renault sarà esposta sia sullo stand interno, che in una zona esterna, insieme ai veicoli allestiti. Ogni giorno sono previste conferenze per consentire ai visitatori di scoprire i prodotti, i servizi e le soluzioni innovative della Marca, dedicati agli operatori professionali.

Ad Hannover la marca Mobilize esporrà Bento, il micro-veicolo commerciale 100% elettrico, e presenterà i servizi concepiti per gli operatori professionali dei trasporti e della logistica: finanziamento, assicurazione, pagamenti, gestione delle flotte e soluzioni di ricarica.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA