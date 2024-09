Fiat Professional e Ducato Van al Caravan Salon a Düsseldorf

Fiat Professional fino all'8 settembre sarà protagonista della 63ª edizione del Caravan Salon di Düsseldorf, dove, presso lo stand di Stellantis Pro One D42 nel padiglione 16, ha in esposizione un Ducato Van con il nuovo design anteriore che aiuta a ridurre il consumo di carburante fino al 10% grazie ai nuovi paraurti ed alle nuove piastre paramotore.

Il modello con un passo medio, un motore da 180 CV, monta un cambio AT8 aggiornato, per poter gestire al meglio fino a 450 Nm di coppia, un componente che comporta una riduzione delle emissioni di CO2 del 10% e che, attraverso un nuovo accumulatore idraulico, riduce il tempo di risposta della trasmissione per rendere più fluido il funzionamento del sistema Start & Stop.

Questa trasmissione è abbinata alla quarta generazione dei motori Multijet da 2,2 litri aggiornati a livello di sistema di iniezione diretta Multijet e nel nuovo sistema di ricircolo dei gas di scarico per migliorarne l'affidabilità e le prestazioni e ridurne le emissioni. Queste rispettano gli standard Light Duty (Euro 6E) e Heavy Duty (Euro VIE). Inoltre, la nuova trasmissione è disponibile anche sul Ducato Camper, per rispondere alle esigenze di una clientela diversificata. Al Düsseldorf Caravan Salon, il Ducato (L2, H2) presenta anche un Safety Camper Pack completo con sistemi di assistenza come il Lane Support System, il Traffic Sign Recognition e l'Intelligent Speed ;;Assist. Non mancano un sedile "captain chair" girevole ed il cruise control adattivo, oltre ai fendinebbia con funzione cornering, al sistema di assistenza per gli angoli ciechi ed al rilevamento del percorso trasversale posteriore. Infine, per completare la configurazione troviamo gli specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente, i sensori di parcheggio perimetrali a 360° ed una telecamera posteriore, in aggiunta ad una radio touchscreen da 10 pollici DAB NAV e ad un cluster completamente digitale.



