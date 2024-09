Più tecnologia e sicurezza per il camper Man TGE Next Level

A seguito dell'evoluzione Next Level del veicolo commerciale TGE, il costruttore tedesco Man presenta una versione al passo con i tempi per tecnologia e sicurezza del suo van trasformato in camper. Svelata al Caravan Salon di Dusseldorf, in corso dal 30 agosto sino all'8 settembre, la rinnovata proposta a tema "casa viaggiante" della Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg presenta interessanti novità in fatto di tecnologia, funzionalità ma anche di stile.

Il TGE Next Level esposto allo stand, per esempio, sfoggia lo speciale colore di lancio "Pale Copper Metallic" abbinato a presenta specchietti neri, calandra con cromatura, placchetta distintiva "Next" e cerchi in lega leggera da 17". All'interno, l'allestimento messo a punto da Man Individual prevede, tra l'altro, pavimento multifunzionale con moquette, quattro sedili comfort girevoli, modulo letto e vari ripostigli.

Dotato di sospensioni pneumatiche che permettono di regolarne da fermo l'altezza da terra, vanta tra gli highlights tecnologici il quadro strumenti digitale, il sistema di ingresso a bordo senza chiave Keyless Go, il nuovo volante multifunzione e lo schermo centrale di tipo a sfioramento (da 10"4 o da 12"9) che permette di gestire l'infotainment di bordo. Non mancano ChatGPT, l'assistente digitale intelligente (Ida) e la ricezione radio via Web. A livello di sicurezza da segnalare anche l'adozione della nuova architettura di rete di bordo, con centraline di ultima generazione, telecamere e sensori che lo rendono pronto all'imminente introduzione di nuovi servizi digitali online e ad aggiornamenti software via Internet.

