Opel Movano più efficiente con il nuovo cambio automatico

Arriva il nuovo Opel Movano, che presenta innumerevoli opzioni di configurazione, vanta un volume di carico fino a 17 m3, ed una portata fino a 2 tonnellate, oltre a nuovi sistemi di assistenza che consentono, per la prima volta, la guida assistita al livello 2. Inoltre, tra i suoi punti di forza, c'è il cambio automatico di nuova concezione per le varianti diesel, ad otto rapporti e disponibile in combinazione con il motore turbodiesel 2,2 da 140 CV o 180 CV.

Questa trasmissione, progettata per gestire una coppia elevata, fino ai 450 Nm del motore da 180 CV, garantisce consumi ridotti, a partire dal valore di 8,2l/100 km; inoltre, offre tempi di cambiate più brevi, per via del controllo idraulico.

Questo aspetto, unito alla migliore aerodinamica del mezzo, garantisce maggiore efficienza generale anche per i Movano con powertrain alimentati a gasolio, visto che riduce, oltre ai consumi anche le emissioni di CO2. La gamma di Opel Movano offre una motorizzazione per ogni profilo di utente, per cui, oltre all'efficiente turbodiesel con cambio automatico a otto rapporti, propone anche la variante Electric spinta da un propulsore elettrico da 272 CV e 410 Nm alimentato da una nuova batteria da 110 kWh, per un'autonomia che arriva fino a 420 chilometri secondo il ciclo WLTP. La ricarica può essere effettuata in corrente continua fino alla potenza massima di 150 kW, per cui bastano 55 minuti per recuperare l'80% di energia. Il veicolo sarà disponibile anche nelle versione Hydrogen per coloro che hanno bisogno di percorrere lunghe distanze senza emissioni a livello locale ed hanno bisogno di fare rifornimento rapidamente. Infatti, il mezzo a celle a combustibile alimentato idrogeno avrà un'autonomia fino a 500 chilometri e potrà fare il pieno di idrogeno in circa cinque minuti.



