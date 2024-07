Stellantis Pro One leader di mercato in Europa e Sud America

Nella prima metà del 2024 Stellantis Pro One ha conquistato la leadership di mercato (rispetto al 2023) nelle regioni Europa 30, Sud America e ora anche in Medio Oriente & Africa.

"I risultati riflettono la solidità della nostra strategia per i veicoli commerciali. La nostra offensiva di prodotto, che comprende 12 veicoli completamente rinnovati nei segmenti dei veicoli compatti, medie e grandi dimensioni, prosegue con il nuovo furgone Ram ProMaster Ev Delivery in Nord America e con il Nuovo Fiat Titano, un pickup da 1 tonnellata in Sud America", spiega Xavier Peugeot, senior vice president della divisione veicoli commerciali di Stellantis.

In Eu30 Stellantis Pro One ha registrato una quota di mercato superiore al 28,5% e un incremento dei volumi del 4% su base annua. La crescita è stata significativa n Germania, con un aumento di 4 punti percentuali della quota di mercato e un incremento delle vendite di oltre il 45%. Nel settore dei Bev è stata conquistata la leadership con una quota di mercato del 31,9%.

In Medio Oriente e Africa Stellantis Pro One è al primo posto nei veicoli commerciali con una quota di mercato del 22,2% e del 30,8% nel segmento dei furgoni. Fiat è al secondo posto nelle vendite di furgoni con una quota di mercato del 16,7% e al secondo posto tra i brand con una quota di mercato del 14,3%.

Fiat Fiorino è il furgone più venduto, con una quota dell'11,1% nelle vendite di furgoni.

In Sud America Stellantis Pro One è leader nelle vendite di veicoli commerciali leggeri, pickup e furgoni, con una quota di mercato rispettivamente del 31,1%, del 34,1% e del 33,3%.





