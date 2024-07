Toyota aggiorna Proace e Proace City

La gamma Toyota Professional è stata rivista nel look, e vede protagonista il nuovo Proace, che sfoggia l'identità stilistica del brand oltre a linee più pulite nella frontale ridisegnato. Il veicolo commerciale giapponese presenta all'interno la nuova plancia con un nuovo computer di bordo digitale a colori dallo schermo da 10 pollici, e con un display dalla medesima grandezza, e ad alta definizione, posizionato sopra la consolle centrale, per gestire il nuovo sistema di infotainment compatibile con gli smartphone in modalità wireless tramite Apple CarPlay ed Android Auto.





Non mancano nuovi aiuti alla guida, quali l'avviso di affaticamento del conducente, la lettura estesa dei cartelli stradali, l'aiuto al mantenimento del veicolo nella propria corsia, la frenata automatica di emergenza ed il Cruise Control con limitatore di velocità. Mentre l'Adaptive Cruise Control con funzione Stop and Go è disponibile in opzione. La variante a batteria, il Proace Electric è disponibile con una batteria da 50kWh o 75kWh. Quest'ultima promette un'autonomia che arriva fino a 350 km. Per chi non rinuncia alle motorizzazioni tradizionali Proace propone il 2.0D da 177CV sulla versione Comfort.

Tempo di cambiamenti anche per Proace City, che adesso presenta nuovi gruppi ottici full Led ed un frontale rivisitato; oltre ad un nuovo volante nell'abitacolo, in cui spicca il display da 10 pollici completamente digitale ed un sistema di infotainment aggiornato, in grado di connettersi con gli smartphone senza utilizzare fili. Il motore elettrico adesso può contare sulla tecnologia delle batteria di ultima generazione e l'autonomia cresce di 50 km arrivando a 330 km.

Le varianti Electric di Proace e Proace City presentano, rispettivamente, un listino che parte da 40.600 euro (IVA e MSS escluse) per la prima, e da 32.300 (Iva e Mss escluse) euro per la seconda.

