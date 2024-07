Mercedes-Benz eActross 600 alla prova del lungo raggio

Per testare le capacità reali di eActros 600, Mercedes-Benz Trucks ha organizzato a Wörth la 'eActros 600 Driving Experience'. In questa occasione il produttore ha voluto dimostrare cosa è in grado di fare il truck elettrico appositamente progettato per il trasporto a lungo raggio.

Mercedes-Benz Trucks ha progettato tre percorsi per l'eActros 600 Driving Experience, partendo dal Customer Center di Wörth.

Questi percorsi che si sviluppano lungo la Südliche Weinstraße e la Germersheim offrono un buon mix di autostrade, strade extraurbane e secondarie e aree industriali e dimostrano quindi molto bene come l'eActros 600 si comporta quotidianamente.

Sul veicolo è stato montato un semirimorchio standard con una massa totale della combinazione di circa 40 tonnellate.

L'esperienza ho consentito di osservare da vicino il design della futuristica ProCabin, progettato da Mercedes-Benz Trucks per garantire un'aerodinamica particolarmente efficiente al fine di ridurre il consumo di energia.

I motori elettrici erogano una coppia elevata sull'intero arco di utilizzo e per l'impiego nel trasporto a lungo raggio il costruttore ha sviluppato un Electric eAxle da 800 volt con due motori elettrici e un cambio a quattro marce. I motori elettrici generano una potenza continua di 400 kW e una potenza di picco pari a 600 kW.

Predictive Powertrain Control Inoltre, l'eActros 600 dispone del Tempomat e della gestione del cambio Predictive Powertrain Control (PPC), che sono espressamente adattati alla trazione Electric Drive. Il Predictive Powertrain Control poi tiene conto automaticamente della topografia, del tracciato stradale e dei segnali stradali per uno stile di guida il più efficiente possibile.

