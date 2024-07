Aperti gli ordini per il nuovo Renault Master

Dopo il debutto in occasione dello scorso Transpotec Logitec, il nuovo Renault Master è da oggi disponibile agli ordini in Italia. Dalla prima generazione di Renault Master, commercializzata nel 1980, sono state vendute oltre tre milioni di unità, tutte prodotte in Francia presso lo stabilimento di Batilly, nei pressi di Metz.

La nuova versione di Renault Master viene proposta sul mercato italiano nelle versioni furgone, pianale e telaio cabina e nel corso del 2024 e del 2025 la gamma sarà completata con oltre 40 configurazioni disponibili tra cui scegliere e numerose possibilità di allestimento.

Il carico utile è stato migliorato fino a 2,4 tonnellate, mentre il volume di carico va da 11 a 22 m3 con trazione anteriore o posteriore (disponibile nel 2025). Nuovo Master presenta una gamma semplificata con un unico livello di allestimento ricco di dotazioni di serie, numerose opzioni e pack per configurare il mezzo secondo le proprie necessità.

Tutte le versioni escono dalla stessa linea di montaggio a Batilly e anche la produzione dei motori e delle trasmissioni, altre all'assemblaggio delle batterie, sono attività svolte in Francia, dove ha sede l'84% dei fornitori. La motorizzazione Diesel Blue dCi è disponibile in quattro livelli di potenza, con trasmissione manuale: 105, 130, 150 e 170 cv. La trasmissione automatica a 9 rapporti sarà commercializzata a fine 2024.

Il prezzo d'ingresso in gamma è di 32.030 euro in versione furgone Blue dCi 105, di 29.370 euro in versione pianale cabinato Blue dCi 130 e di 29.670 euro in versione Blue dCi 130.

Nuovo Master sarà disponibile nel corso del 2024 in versione E-Tech Electric con due livelli di batteria, da 40 kWh (urban range) e 87 kWh (long range). I prezzi delle versioni E-Tech Electric saranno comunicati al momento della commercializzazione

