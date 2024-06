Ford E-Transit Custom, è un efficiente strumento di lavoro

Quando arriverà nelle concessionarie italiane all'inizio del prossimo anno, il nuovo E-Transit Custom stabilirà - grazie al sistema propulsivo 100% elettrico e ai suoi innumerevoli contenuti digitali high tech - un nuovo punto di riferimento nel settore dei furgoni da una tonnellata di carico utile è, un senso più generale, dei veicoli commerciali che sono un 'cardine' dell'attività di aziende di ogni dimensione e soprattutto delle Pmi. Come è stato sottolineato durante la presentazione e i successivi test drive - che si sono svolti attorno a Bordeaux, in Francia - E-Transit Custom, forte elemento aggiuntivo della strategia Ford Pro - è pronto a rivoluzionare la produttività delle imprese e ad accelerare quel passaggio alla mobilità elettrica nel mondo del trasporto a corto raggio e dell'ultimo miglio che permetterà anche di portare nelle attività le riduzioni dei costi conseguenti alla propulsione elettrica.

Sviluppato da zero con soluzioni innovative ispirate dalle osservazioni dei clienti, l'E-Transit Custom unisce la tecnologia avanzata dei veicoli elettrici alla piattaforma digitale di software e servizi di Ford Pro. Questa combinazione ha tutte le carte in regola per aiutare le aziende a ridurre i costi di di gestione, a lavorare in modo più efficiente e semplificare la transizione verso i veicoli elettrici. Lo può fare mettendo a disposizione un nuovo efficiente propulsore elettrico da 100 e 160 kW (135 o 217 Cv) che garantisce un'autonomia di guida fino a 337 km ed anche intervalli di manutenzione di 2 anni con chilometraggio illimitato che contribuiscono ad ottimizzare i costi di gestione. Spicca nel nuovo E-Transit Cusom l'inedita architettura che permette un livello di produttività senza precedenti grazie al piano di carico più basso, alla spaziosità delle porte laterali e al nuovo gradino laterale per facilitare le attività di carico. Inoltre nella versione di base il furgone offre un'altezza complessiva inferiore a 2 metri sulla maggior parte delle versioni, per un accesso facilitato in aree ad altezza limitata.

E soprattutto si apprezza (come abbiamo potuto valutare nel test in Francia) la presenza di sospensioni posteriori indipendenti. Il risultato - quale che sia il carico - sono un miglioramento della trazione, della maneggevolezza e della precisione dello sterzo. La capacità di carico senza compromessi offre una portata fino a 1.011 kg, con il piano di carico più basso per un accesso facilitato e una capacità di traino di 2.300 kg. Prodotto presso lo stabilimento Ford Otosan di Yeniköy in Turchia E-Transit Custom è già ordinabile, con prezzi che partono da 43.750 euro, Iva esclusa. E-Transit Custom è anche il primo veicolo elettrico in assoluto a utilizzare la tecnologia a pompa di calore con iniezione di vapore di serie su tutte le versioni. Questa soluzione serve a riscaldare e raffreddare l'abitacolo e garantisce una migliore efficienza energetica e un'autonomia ottimale. Il motore di trazione è montato posteriormente ed offre la stessa elevata coppia di 415 Nm indipendentemente rispetto alla potenze di 100 o 160 kW. Con una capacità di traino leader di categoria che arriva fino a 2.300 kg l'E-Transit Custom garantisce la possibilità di trainare carichi pesanti in zone a basse emissioni, sostituendo efficacemente i veicoli diesel.

Una ricarica completa con un Ford Pro Home Charger da 11 kW richiede circa 6,7 ore.10 I clienti possono anche ricaricare dal 10 all'80% in circa 39 minuti con un caricatore DC da 125 kW; nei test di laboratorio, una sessione di 10 minuti ha aggiunto 82 km di autonomia. In viaggio, o meglio al lavoro con E-Transit, si apprezzano diverse novità che hanno reso più confortevole la cabina. Le ruote anteriori e le sospensioni sono state infatti riposizionate per migliorare lo spazio e facilitare i movimenti all’interno. E c'è poi l'innovativo volante reclinabile Mobile Office che, grazie ad uno speciale tavolinetto, permette di lavorare su inclinazioni con il computer o semplicemente di consumare uno spuntino.

Apprezzabile un nuovo vano portaoggetti abbastanza grande da contenere un computer portatile o una cartella di dimensioni A4. E-Transit Custom è dotato di un touchscreen13 da 13 pollici orientato verso il conducente per facilitarne l'uso, equipaggiato con il sofisticato sistema di infotainment Sync 4 di Ford, supportato da un modem 5G3. L’integrazione di Alexa Built-in14 permette di utilizzare semplici comandi vocali per effettuare le chiamate e persino fare acquisti direttamente tramite Amazon.com. Il nuovo commerciale elettrico di Ford può ricevere aggiornamenti software wireless che contribuiscono a migliorare le prestazioni del veicolo e le funzionalità esistenti e aggiungerne altre.

