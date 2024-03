Daimler Truck supera il milione di camion e bus connessi

Daimler Truck ha superato la vendita di un milione di camion e bus connessi alla rete Internet. Il traguardo raggiunto nel mondo dai marchi del gruppo tedesco, che comprende tra gli altri Mercedes-Benz, Fuso, Setra e Freightliner, oltre a comportare maggiori livelli di sicurezza, alla prova dei fatti significa una trasmissione di oltre 7.000 messaggi al secondo e di circa 23,7 milioni di telemetrie al mese.

La connettività applicata ai mezzi pesanti consente la diffusione di prodotti digitali che migliorano l'efficienza, la produttività, la sicurezza, la gestione delle flotte e, in ultima analisi, la sostenibilità delle attività di autotrasporto.

I servizi connessi comprendono prodotti di aggiornamento da remoto del software di bordo che permettono di ridurre la necessità di visite in officina, diagnosticando e aggiornando i veicoli mentre sono sul campo, negli orari più comodi per l'utenza.

L'utilizzo di sistemi connessi, sottolineano dalla Germania, ha permesso in Europa di ridurre di oltre il 50% le visite in officina per interventi non pianificati, grazie al rilevamento precoce dei guasti. Negli Stati Uniti, poi, Daimler Truck North America ha eseguito oltre 500.000 aggiornamenti da remoto nel solo 2023.

La piattaforma di connettività globale di Daimler Truck è stata messa a punto con la collaborazione di diversi partner, da Mercedes Benz Uptime a Fleetboard, da Omniplus a Truckconnect e Detroit Connect.

"Le soluzioni di connettività - sottolinea Marcus Claesson, Chief information officer di Daimler Truck - sono la pietra angolare per l'innovazione e la differenziazione nella competizione per conquistare i clienti. Con oltre 1 milione di veicoli connessi, disponiamo di una base completa per sviluppare ulteriormente e ridimensionare servizi e soluzioni che aumentino il valore per il cliente e la fedeltà al marchio, migliorando al contempo la nostra catena del valore".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA