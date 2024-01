Ford Transit Courier fa più spazio alla produttività

Parole d'ordine produttività, sicurezza e connettività, per il nuovo Ford Transit Courier che è pronto per raggiungere i clienti europei. Con un design completamente rinnovato, nuovo Transit Courier offre il 25% in più di volume di carico rispetto alla generazione precedente e può ora trasportare due Europallet. Sul fronte interno, sia il vano di carico che la cabina, sono stati concepiti per aumentare la produttività e il comfort durante il lavoro, grazie anche ad una gamma completa di tecnologie di assistenza alla guida che ha permesso a Transit Courier di diventare il primo furgone con riconoscimento Euro Ncap Platinum con i nuovi e rigorosi standard di test.

"Il Transit Courier - ha commentato Hans Schep , general manager Ford Pro Europe - risponde a ciò che ci chiedono i nostri clienti, come le capacità di un furgone di dimensioni superiori, gli ingombri di un van compatto e la connessione ai servizi Ford Pro. La duratura leadership di mercato di Ford Pro ci offre una prospettiva unica per comprendere le esigenze dei clienti e ci aiuta a fornire loro una produttività ancora maggiore". Le novità di design hanno portato anche all'aumento della lunghezza del vano di carico che oggi arriva a 1.802 mm, mentre il nuovo design delle sospensioni posteriore, con ammortizzatori inclinati, aumenta la larghezza disponibile tra i passaruota a 1.220 mm.

Ciò significa che ora il furgone compatto può trasportare due Europallet, per un volume totale di carico di 2,9 m 3 , il 25% in più rispetto al modello precedente. I clienti possono ora scegliere tra la portata standard e quella maggiorata, dotata di molle a doppia risposta, per gestire un carico utile lordo massimo fino a 854 kg. Tutti i modelli sono dotati di serie di porte di carico posteriori con apertura a 180 gradi e sei punti di ancoraggio al pavimento. Sono disponibili illuminazione a Led del vano di carico, rivestimenti del pavimento in gomma o legno e binari di stivaggio del carico a mezza altezza per aiutare gli operatori a utilizzare l'area di carico in modo più efficiente. I clienti possono anche scegliere una versione a doppia cabina per trasportare una squadra di lavoro e le loro attrezzature.

Il furgone a doppia cabina è dotato di una seconda fila a tre posti con suddivisione 60/40 che può essere ripiegata e capovolta. Sul versante delle motorizzazioni, il nuovo Transit Courier introduce una variante da 125 CV del motore a benzina Ford EcoBoost 1.0, offerto insieme alla versione da 100 CV, entrambe ottimizzate per emettere meno Co2 e garantire una maggiore efficienza nei consumi rispetto alla generazione precedente. Il propulsore EcoBoost è abbinato a un cambio manuale a sei marce o a un nuovo cambio a doppia frizione a sette marce per supportare i clienti che guidano spesso nel traffico stop-start.

Per i clienti con percorrenze chilometriche più elevate è disponibile un motore diesel EcoBlue da 1,5 litri e 100 CV, abbinato a un cambio manuale a sei velocità. La produzione delle versioni benzina e diesel è stata già avviata presso lo stabilimento Ford Otosan di Craiova, in Romania, mentre la versione 100% elettrica arriverà nel corso del 2024. Prezzi a partire da 19.250 euro + Iva.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA