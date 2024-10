Auto e Moto d'Epoca fa il pienone, boom di presenze dall'estero

Con grande soddisfazione da parte degli organizzatori, si chiude la quarantunesima edizione di Auto e Moto d'Epoca a Bologna. Una fiera che ha visto una ripresa significativa del mercato delle auto e moto storiche, come testimoniano le voci dei dealer e commercianti presenti alla quattro giorni bolognese.



"Bologna ha registrato un trend in crescita che ha superato le aspettative nostre e degli espositori presenti quest'anno - dichiara Mario Carlo Baccaglini, organizzatore del salone - . In controtendenza con le fiere del settore in Europa, possiamo essere davvero soddisfatti del risultato ottenuto e affermare che a Bologna riparte il mercato del classic. Tutti i settori del mercato sono cresciuti e tutte le fasce di prezzo, dai 5000 euro ai 2 milioni di euro. Premiano le auto particolari, le rarità, le condizioni originali rispettate, le proposte con un prezzo d'attacco; soprattutto, vincono le auto che hanno una storia da raccontare. Perché chi sceglie le auto d'epoca sceglie la passione, i ricordi, le sensazioni, per un tributo a una passione che attraversa le generazioni".



Soddisfazione da parte dei dealer e commercianti presenti a questa edizione, che hanno visto una crescita delle vendite un po' in tutti i settori. In aumento le auto di fascia piccola (fino a 30.000 euro), molto bene la fascia di mercato media (tra 30.000 e 100.000 euro), sempre costante l'attenzione per le Porsche classiche e le auto italiane ed europee degli anni '50.



Cresce la nuova generazione di collezionisti che guarda alle youngtimer, magari alla ricerca di modelli speciali e in serie limitata.

"Preso d'assalto lo stand Aci Storico di Auto e Moto d'Epoca - afferma Angelo Sticchi Damiani, presidente dell'Automobile Club d'Italia - un evento di riferimento internazionale per il motorismo storico, un appuntamento che unisce tradizione e innovazione, capace di attrarre appassionati e operatori da tutto il mondo. Oltre 25 incontri di grande spicco si sono susseguiti sul palco per i numerosi appassionati, che sono rimasti affascinati anche dagli spazi espositivi con i quali abbiamo celebrato i 110 anni di Maserati, le vetture protagoniste del cinema italiano e le auto della velocità in salita. Particolare soddisfazione per il successo di Aci Experience, esperienza immersiva nel "Metaverso", da provare tramite Apple Vision Pro, con protagonista la Triumph TR3A del film La Dolce Vita".



Il grande Asi Village nel padiglione 22 ha visto un afflusso costante e importante di visitatori: "Siamo molto contenti di questa edizione - conferma Alberto Scuro, presidente dell'Automotoclub Storico Italiano - soprattutto per aver realizzato un Asi Village che ha catalizzato l'interesse degli appassionati: i nostri Club che l'hanno animato sono riusciti ad interpretare al meglio la tematica legata al turismo motoristico esponendo veicoli straordinari. E poi l'emozione di consegnare il Premio Asi per il Motorismo Storico al mitico Arturo Merzario, che ancora oggi incarna la passione pura per i motori e per la cultura delle competizioni". La prossima edizione è prevista a BolognaFiere dal 23 al 26 ottobre 2025.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA