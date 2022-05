Concorso di eleganza Villa d'Este 2022

Si è chiusa sul Lago di Como l'edizione 2022 del Concorso d'Eleganza Villa d'Este, tra le più prestigiose manifestazioni per auto d'epoca al mondo. La Bugatti 57S Cabriolet del 1937 ha vinto il Trofeo BMW Group "Best of Show", il premio assegnato da una giuria di esperti è stato consegnato al termine della parata dei partecipanti avvenuta domenica 22 maggio negli esclusivi nei giardini di Villa d'Este. La Aston Martin Bulldog del 1979, invece, ha vinto la Coppa d'Oro, il premio attribuito per referendum dal pubblico.

Durante il Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2022 sono state presentate circa cinquanta auto che rappresentano quasi un secolo di storia automobilistica, suddivise in sette classi: Classe A, The golden Age of Elegance, The Art Deco Era of Motor Car Design; Classe B: Kompressor! The Supercharged Mercedes-Benz; Classe C: Celebrating 150 Seasons at Villa d'Este: How grand Entrances were once made; Classe D: The Cavallino at 75: Eight Decades of Ferrari represented in eight Icons; Classe E: Born for the Racetrack: "Win on Sunday, sell on Monday"; Classe F: 50 Years of Mean Machinery: BMW's M Cars and their Ancestors; Classe G: Breaking the Speed Barrier: Pioneers that chased the magic 300 kph

Nell'ambito della manifestazione, BMW ha festeggiato i 50 anni della divisione sportiva M. Ed è stata anche l'occasione per presentare la esclusiva M4 CSL e la nuova BMW i7, la prima BMW Serie 7 completamente elettrica. Basata sul modello della moto Supersport M 1000 RR, BMW Motorrad ha poi svelato un'edizione speciale per l'anniversario la M 1000 RR 50 Years M anniversary e ordinabile solo sino al prossimo 30 novembre.

Un'altra ospite speciale è stata la seconda Rolls-Royce Boat Tail, ancora più esclusiva e raffinata della prima che fu presentata nel 2021.

Anche il 75esimo anniversario di Ferrari ha trovato posto con una categoria di concorso speciale "The Cavallino at 75: Eight Decades of Ferrari Represented in Eight Icons". Tutte le informazioni per il pubblico sono disponibili sul sito dell'evento.