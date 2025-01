Nel 2024 la Polstrada ha contestato 33.393 infrazioni in Fvg

Sono 56.908 le persone controllate nel 2024 dalla polizia stradale in Friuli Venezia Giulia, 33.393 le infrazioni contestate. Di queste, 5.293 per eccesso di velocità. Nei 12 mesi, per il controllo di strade e autostrade regionali, sono state impiegate in tutto 11.828 pattuglie. Sono alcuni dati riferiti all'attività svolta dal Compartimento di polizia stradale del Fvg nell'anno da poco concluso.

Nel complesso, gli agenti hanno ritirato 952 patenti di guida e 686 carte di circolazione. Sono stati inoltre decurtati 58.109 punti patente. I conducenti controllati con etilometri e precursori sono stati 10.720, di cui 208 sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica e 28 denunciati per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Nell'ambito del settore trasporto professionale sono stati sottoposti a verifica 583 veicoli pesanti in 119 servizi, accertando 381 infrazioni e ritirando 7 patenti e 7 carte di circolazione. In generale il focus operativo della polizia stradale sul trasporto merci-passeggeri ha portato ad accertare 126 infrazioni per violazioni relative alla circolazione di trasporti eccezionali, 2.219 relative alla normativa che disciplina i tempi di guida e riposo degli autisti, 143 per manomissione e alterazione del tachigrafo, 1.893 per sovraccarico, 655 relative alla disciplina del trasporto internazionale di merci e passeggeri.

L'attività di polizia giudiziaria ha consentito di deferire all'autorità giudiziaria 503 persone di cui 13 arrestate e 492 denunciate in stato di libertà. Gli esercizi pubblici controllati sono stati 160, 36 le infrazioni rilevate. Infine sono state 8.018 le persone in difficoltà a cui gli agenti hanno prestato soccorso.

In riferimento alle modifiche del codice della strada entrate in vigore a metà dicembre, i primi dati rilevati dalla polstrada Fvg registrano un calo tendenziale dell'incidentalità e delle vittime.



