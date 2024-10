Salvini, confronto con Anci su autovelox e zone 30 km orari

"Ho un confronto aperto con Anci sia sugli autovelox che sulle Ztl con le zone a 30 km orari, per trovare un punto di caduta che tutelando il diritto degli enti locali a ridurre la velocità e a istituire zone a traffico limitato, però non vada ad impattare sul diritto alla mobilità e sul diritto al lavoro di intere categorie". Lo ha detto il ministro dei Trasporti e vicepremier Matto Salvini in un videocollegamento ad un convegno di studio sul Codice della strada intitolato "La Sicurezza stradale tra norme di legge e operatività di polizia", organizzato oggi a Grosseto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA