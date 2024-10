Volkswagen, più sicurezza condividendo i dati dei veicoli

A partire dal quarto trimestre del 2024 i diversi marchi del Gruppo Volkswagen avvieranno un programma che punta ad ottimizzare i sistemi di sicurezza ed assistenza alla guida con dati e immagini (rigorosamente anonimi) provenienti dai veicoli dei clienti e da situazioni di traffico reali.

Il Gruppo di Wolfsburg ha comunicato questa importante evoluzione dei sistemi 'connessi' che richiede semplicemente che clienti - dopo aver fornito il loro consenso - attivino gli aggiornamenti software del veicolo da remoto.

Le funzioni di guida migliorate in tempo reale, sottolinea Volkswagen, innalzano il confort di guida e contribuiscono soprattutto ad ottimizzare la sicurezza stradale, in quando i dati di alta qualità provenienti dai veicoli e dalle situazioni di traffico reali sono fondamentali per il migliore funzionamento dei potenti sistemi di assistenza di bordo.

L'iniziativa riguarderà nella prima fase i marchi Volkswagen Passenger Cars e Audi, mentre gli altri marchi del Gruppo si uniranno gradualmente all'iniziativa. Il comunicato ricorda che i veicoli generano mappe ad alta risoluzione utilizzando dati di sciame anonimizzati.

Questo aiuta, ad esempio, i sistemi per il mantenimento della corsia di marcia in aree senza segnaletica stradale. Oppure fornisce allarmi e istruzioni di guida precise nel caso di pericoli o di condizioni meteo critiche, limitandosi a inviare l'alert ai mezzi che si muovono in zone circoscritte.

L'obiettivo è rendere i sistemi di assistenza alla guida il più possibile precisi e fluidi. Grazie agli aggiornamenti in tempo reale offrono maggiore sicurezza per tutti, in quanto ne traggono vantaggio sia i veicoli con questi sistemi attivati che gli altri utenti della strada che si muovo nelle immediate vicinanze.



