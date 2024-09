India: arrivano le etichette valutazione crash test Bncap

L'India brucia rapidamente le tappe per rinnovare il suo parco circolante, per renderlo meno impattante sull'ambiente e soprattutto per migliorare la sicurezza della circolazione. E' il caso delle etichette informative con codice QR che le auto nuove dovranno avere obbligatoriamente dopo aver superato i crash test.

A soli 11 mesi dalla istituzione della valutazione Bharat New Car Assessment Program (Bncap) - che corrisponde seppure con standard diversi all'Euro Ncap - il Governo ha infatti istituito gli adesivi obbligatori per informare direttamente negli show-room delle concessionarie gli utenti sulla caratteristiche delle auto che siano state sottoposte a valutazione Bncap.

Ogni adesivo avrà un formato fisso, con il nome del produttore, il nome del veicolo, la data del test e le valutazioni (con numero delle stelle) relative alla protezione di adulti e bambini. L'adesivo avrà un codice QR che, una volta scansionato, collegherà ad un link sul web per rivelare i dettagli completi del crash test di quel particolare veicolo.

