A Simeri Crichi la prima 'Giornata sulla sicurezza stradale'

"Arte, architettura, nuove tecnologie e nuove forme di comunicazione a servizio di una giusta causa". Così Davide Zicchinella, sindaco di Simeri Crichi, presenta la prima edizione della "Giornata di Confronto e Approfondimento sulla Sicurezza stradale" in programma venerdì 30 agosto nell'area della Collegiata di Simeri borgo.

"In un anno segnato da troppe giovani vittime della strada, anche nel nostro territorio - aggiunge Zicchinella - abbiamo creduto doveroso organizzare un momento di riflessione ma anche di impegno concreto.

Abbiamo deciso di farlo insieme a dei partner importanti come Anas, carabinieri, polizia stradale, vigili del fuoco, Consorzio scuole guida. E per farlo abbiamo scelto le bellezze di Simeri borgo come location di questo importante evento.

Utilizzeremo nuove forme di comunicazione e divulgazione come Flash Mob e VideoMapping. Utilizzeremo l'arte di strada come veicolo di promozione delle buone condotte alla guide, del rispetto del codice della strada e per onorare la memoria di chi ha perso la vita mentre era alla guida".

"Nel corso della serata - sottolinea ancora il sindaco di Simeri Crichi - saranno nominati sette 'Ambasciatori della Sicurezza Stradale' (uno dei quali postumo) scelti tra personalità che si sono distinti per impegno nel sociale e nelle professioni. Delle vere eccellenze con radici calabresi. Sarà una importante giornata originale e carica di contenuti, di consapevolezza e conoscenza".



