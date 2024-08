Allarme per incendi Bev, la Corea del Sud corre ai ripari

La Corea del Sud è preoccupata per il fenomeno degli incendi di auto elettriche (sono stati 70 nel 2023) soprattutto dopo l'ultimo evento in cui un suv di fabbricazione tedesca ha preso fuoco a Incheon in un parcheggio sotterraneo di un complesso residenziale. Sono stati distrutti oltre 100 veicoli, sono stati danneggiati gravemente diversi edifici e i soccorritori hanno ospedalizzato 23 persone.

Il governo si sta muovendo sul fronte della prevenzione e delle tecnologie per spegnere automaticamente le prime fiamme delle batterie. Secondo quanto dichiarato dal partito al potere People Power Party verrà richiesto in primo luogo di identificare i produttori delle batterie utilizzate nei veicoli elettrici venduti in Corea. Sebbene al momento manchino dati definitivi su quali marchi di batterie siano più inclini agli incendi, raccogliere queste statistiche sugli incendi potrebbe aiutare a identificare i pacchi batteria più sicuri da utilizzare e quindi indirizzare i consumatori.

In preparazione anche una normativa che prevede la certificazione per i pacchi batterie dei veicoli elettrici, cosa che si sta preparando a fare Hyundai per tutta la sua produzione Bev dello stabilimento di Ulsan. Previste in Corea del Sud anche misure di sicurezza rafforzate, con l'obbligo di installare sistemi sprinkler nei parcheggi sotterranei dotati di ricarica per modelli elettrici ed espandere le colonnine 'intelligenti' che impediscono il sovraccarico.

Tra le altre iniziative - che serviranno certamente per stimolare azioni di questo tipo a livello globale - c'è anche il finanziamento da parte del Governo e di società che operano in questo ambito per progetti ad hoc, come quello annunciato dalla start-up Lee Mobility. Una delle soluzioni potrebbe essere un dispositivo da montare nella parte inferiore dei pacchi batteria per realizzare un sistema autonomo di spegnimento.

Il prototipo di Lee Mobility mostra un elemento - che contiene l'estinguente - dotato di punte che possono penetrare nel contenitore dei moduli e spegnere un incendio in circa 10 minuti. L'azienda, per soddisfare le richieste, ha anche sviluppato un sistema di estinzione stazionario - anch'esso completamente automatizzato - destinato a rendere sicure le stazioni di ricarica per i veicoli elettrici.

