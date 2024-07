Sicurezza stradale, Polizia in piazza Walther a Bolzano

La campagna di sicurezza stradale della Polizia di Stato torna anche quest'estate e si concentrerà su 50 località turistiche italiane. Oltre agli etilometri per controllare il tasso alcolemico, sarà utilizzato un laboratorio mobile per verificare l'assunzione di stupefacenti. Stamane l'iniziativa è stata presentata in piazza Walther a Bolzano con il "Pullman Azzurro", dove i poliziotti della Stradale hanno dato informazioni sulla sicurezza.

In mostra anche una Lamborghini Huracàn, utilizzata in situazioni di emergenza da personale addestrato alla guida veloce. ll Pullman Azzurro è un'aula scolastica multimediale itinerante dove i poliziotti della Stradale diventano "maestri della sicurezza" per grandi e piccini mentre la Lamborghini Huracàn, una delle quattro vetture veloci donate dalla Lamborghini alla Polizia di Stato (una Gallardo nel 2009, una Huracàn nel 2015 e nel 2017, e una nuovissima Urus nel 2024) viene utilizzata, solo da personale addestrato, per la guida veloce e per le operazioni di soccorso in situazioni di emergenza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA