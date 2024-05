Crash test Euro NCAP. pioggia di stelle nell'ultima prova

L'Aci ha fornito i risultati degli ultimi crash test dell'Euro NCAP, la seconda prova del 2024, che hanno visto protagonisti 5 modelli come la Volkswagen Tiguan, il Maxus MIFA 7, il Ford Tourneo Custom, e le Zeekr 001 ed X. Nello specifico, la terza generazione della Volkswagen Tiguan, ha ottenuto le agognate 5 stelle grazie anche alle più recenti tecnologie di sicurezza presenti su tutte le versioni, come la frenata di emergenza automatica, l'assistenza al mantenimento della corsia ed il sistema che monitora l'affaticamento del conducente.

Il MIFA 7, prodotto da Maxus, della divisione di SAIC Motor, ottiene anch'esso le 5 stelle. Questo monovolume elettrico, capace di ospitare 7 persone, sfrutta una batteria da 90 kWh e promette un'autonomia di 479 km.

Sulla scia delle prime due vetture la berlina ZEEKR 001 ed il Suv compatto X del medesimo brand che si sta rapidamente espandendo nel mercato europeo delle auto elettriche premium.

Con queste 5 stelle per entrambe le auto evidenzia una particolare attenzione alla sicurezza. Mentre il Ford Tourneo Custom, alimentato a gasolio, e capace di trasportare fino a nove persone, non è andato oltre le 3 stelle, ma aggiungendo un pacchetto di sicurezza, offerto tra gli accessori, riesce a raggiungere le 4 stelle. Da segnalare, inoltre, che a seguito di una ulteriore valutazione di Euro NCAP, la Renault Scenic E Tech ha ottenuto le 5 stelle.



