Agenti Gb come i Ghostbusters, un 'raggio' per fermare le e-bike

La polizia britannica potrebbe presto essere dotata di un nuovo dispositivo che consenta agli agenti di spegnere a distanza i motori elettrici di biciclette e monopattini utilizzati nel compiere un reato. Il device, capace di inviare un flusso elettromagnetico tale da indurre un surriscaldamento nei motori provocandone lo spegnimento, viene inserito all'interno di un voluminoso zaino ed è stato paragonato dai media del Regno Unito all'arma fittizia apparsa nei film di fantascienza dei Ghostbusters, il cosiddetto "proton pack" (zaino protonico) utilizzato per catturare i fantasmi. Paragoni cinematografici a parte, il nuovo strumento anti-crimine è al centro delle ricerche condotte dalle forze dell'ordine come ha detto al Guardian Gavin Stephens, presidente del Consiglio nazionale dei capi della polizia (Npcc).

"Fondamentalmente, interferisce con il motore elettrico, per indurre il motore elettrico a pensare che si stia surriscaldando", ha spiegato Stephens. Il progetto di ricerca è stato lanciato a fronte del numero crescente di veicoli elettrici usati in particolare dai ladri nel compiere i furti per strada e poi sfuggire agli agenti.



