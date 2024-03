Sicurezza stradale, ad Acerra tappa di #siisaggioguidasicuro

Il roadshow #siisaggioguidasicuro approda mercoledì 13 marzo (ore 10) ad Acerra, presso il Castello dei Conti di Acerra (Napoli). Il progetto è promosso dalla Regione Campania e attuato dall'Anci Campania in collaborazione con l'Associazione Meridiani, e punta a sviluppare incontri di educazione e sensibilizzazione alla sicurezza stradale presso gli Istituti scolastici di primo e secondo grado e presso le Università, grazie alla partecipazione e alla collaborazione del personale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, dell'Anas, dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli, di tutte le Forze dell'Ordine. I saluti saranno affidati al sindaco di Acerra, Tito d'Errico, ed agli assessori Milena Petrella, Nicola Pintauro, e Milena Tanzillo, che precederanno gli interventi di Ada Minieri, Vicepresidente Associazione Meridiani e Segretario Ordine degli Ingegneri di Napoli, Felice D'Andrea, Comandante Polizia Municipale Comune di Acerra, Alessandra Franciosa, Consultant Associazione Meridiani - Referente Progetto Scuole "Sii Saggio, Guida Sicuro", Antonio Silvestro, Comandante Sezione Operativa Volante Guardia di Finanza Napoli. Presenti anche rappresentanti dei carabinieri.

Alla sua X edizione, il progetto ha incontrato ad oggi oltre 30 mila studenti degli istituti di primo e secondo grado del territorio campano e degli atenei della regione Campania. In 21 incontri realizzati quest'anno, sono stati formati oltre 4900 studenti. L'obiettivo dell'evento è quello di educare i giovani a comportamenti responsabili e corretti per una guida sicura, coinvolgendo le amministrazioni comunali secondo una priorità basata sull'incidentalità registrata sulle tratte stradali di competenza. Gli studenti, inoltre, diventano parte attiva del progetto attraverso il concorso d'idee "Inventa una soluzione per la sicurezza stradale", al quale possono partecipare presentando foto, video, disegni, canzoni, testi con commenti e altre idee originali seguiti nei lavori da formatori e da personale esperto sul tema della sicurezza stradale.

L'appuntamento di chiusura della X edizione si terrà l'8 maggio 2024 con la premiazione del concorso di idee al Teatro Mercadante e in Piazza Municipio sarà allestito, con il contributo degli Enti, Fondazioni e Associazione di categoria che collaborano al progetto, il "Villaggio sulla Sicurezza stradale" che ospiterà testimonial del mondo televisivo, dello spettacolo e dello sport a cura del CONI Campania e che affiancano e sostengono da anni il progetto.



