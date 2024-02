Aci e Upi, iniziative nelle scuole su educazione stradale

Definire insieme programmi di educazione stradale per le scuole superiori, realizzare corsi ed iniziative divulgative sui temi della sicurezza e della mobilità sicura e sostenibile, promuovere attività culturali integrate, stringendo una collaborazione stabile e duratura. Sono questi alcuni degli obiettivi del protocollo d'intesa siglato oggi dal presidente di Upi, Michele de Pascale, e dal presidente di Aci, Angelo Sticchi Damiani.

Tra i compiti statutari dell'Automobile Club d'Italia rientra anche quello di supportare enti e associazioni nella definizione dei programmi di educazione stradale per le scuole di ogni ordine e grado. Un tema su cui l'Upi da sempre sostiene l'impegno delle Province, che gestiscono le oltre 7.100 scuole superiori in cui studiano più di 2 milioni e mezzo di studenti medi, attraverso campagne di comunicazione e progetti educativi.

"Questo protocollo - dichiarano i presidenti di Upi e Aci - ci permetterà di essere ancora più incisivi, contribuendo a diffondere tra i giovani modelli avanzati di mobilità sicura e sostenibile. Ma ci consentirà anche di avviare un lavoro di analisi e approfondimento sulle questioni relative alla interoperabilità delle banche dati pubbliche per rendere sempre più accessibili e fruibili le informazioni su mobilità, trasporti, educazione e sicurezza".



