Da Citroën più serenità di viaggio con Driver Assist 2.0

Oltre che rispondere a fattori di sicurezza, gli ausili elettronici di ultima generazione dedicati alla sicurezza sono anche un elemento sempre più da ponderare per quello che riguarda il giudizio globale sul comfort di viaggio. Un chiaro esempio di questo concetto è dato dalla garanzia di relax offerta dal sistema Driver Assist 2 che Citroën ha recentemente fatto debuttare su C5 X.

Rispetto al passato, infatti, Driver Assist 2.0 permette di compiere un passo avanti verso la guida semi-autonoma di livello 2, grazie principalmente all'aggiunta di tre funzioni: il Semi-automatic lane change, l'Anticipated speed recommendati e il volante dotato di un sensore di presa.

Il primo, il cambio di carreggiata semi-automatico, è attivo a partire da 70 km/h fino a 180 km/h e propone al conducente di superare il veicolo che lo precede e poi di rientrare nella sua corsia.

Il secondo, l'adattamento consigliato della velocità, suggerisce al conducente di adattare la sua andatura (accelerazione o decelerazione) in base alla lettura a distanza dei cartelli stradali con i limiti di velocità.

Infine, l'integrazione nel volante di un sensore di presa permette al computer di bordo di valutare sempre se il conducente è attivo, in quanto mantiene sempre il controllo dei comandi, senza dover esercitare alcun movimento o resistenza sul volante.

Queste funzioni si aggiungono a quelle già presenti in passato sull'Highway Driver Assist, che associa l'Active Safety Brake 2.0 (attivo da 7 a 140 km/h), il Lane Keeping Assist (attivo da 0 a 180 km/h), l'avviso di presenza di traffico posteriore, l'Adaptive Cruise Control (il regolatore di velocità adattativo) con funzione Stop & Go e il sistema di monitoraggio dell'angolo cieco a lunga distanza. L'Highway Driver Assist è di serie sul livello Shine, l'Highway Driver Assist 2.0 è di serie sul livello Shine Pack.

Il tutto, promette, appunto, di tradursi su strada in una guida più rilassata per guidatore e passeggeri oltre che decisamente più sicura.

