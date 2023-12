Mazzeo 'svilupperemo progetto sicurezza stradale per scuole'

"Se si lavora tutti insieme, se ci sono punti di vista differenti, è possibile riuscire a dare le risposte che servono sul tema della sicurezza stradale e del supporto psicologico alle famiglie che si trovano a vivere una perdita". Lo ha detto Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale della Toscana, al convegno 'Mai più soli dopo un sinistro stradale', annunciando la volontà di sviluppare un progetto sul tema con le scuole. "Nello stesso senso - ha osservato Mazzeo - sta anche l'impegno ad andare nelle scuole e parlare ai ragazzi, a sensibilizzare, a far capire. Nelle nostre scuole manca l'educazione civica, purtroppo: mi piacerebbe provare a trovare insieme all'Associazione Borgogni e a tutte le associazioni che si impegnano sul tema della sicurezza stradale, in questo ultimo anno di mia legislatura, un modo per fare qualcosa insieme attraverso l'Ufficio scolastico regionale".

Dunque, ha concluso il presidente del Consiglio regionale, "io me lo prendo qui questo impegno, proviamo a svilupparla insieme, andando nelle scuole, perché anche questo è un lavoro che le istituzioni dovrebbero fare spesso e che spesso sottovalutano". Il convegno di oggi è stato organizzato a Firenze dall'Associazione Gabriele Borgogni, che ha realizzato il progetto di supporto psicologico gratuito a familiari delle vittime della strada e agli operatori di Polizia Locale in ambito Metropolitano. Hanno partecipato, fra gli altri, la presidente dell'Ordine degli Psicologi della Toscana Maria Antonietta Gulino, e il presidente dell'Associazione Cerchio Blu Graziano Lori.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA