Opel Corsa, più sicurezza con nuovi fari Intelli-Lux Matrix

Tra le novità per la sicurezza che hanno debuttato sulla nuova Corsa spiccano i fari Intelli-Lux Matrix di ultima generazione. Si tratta di proiettori con tencologia avanzata che sono generalmente appannaggio delle vetture di segmenti superiori. Rispetto a quelli già disponibili sulla Corsa model year 2019, i nuovi dispositivi di tipo adattivo, con antiabbaglianti sono migliorati per potere illuminante e precisione grazie all'adozione di 14 elementi a Led, 7 per lato.

"Dal 2019 - spiegano da Russelsheim -, i farti Intelli-Lux Led Matrix adattivi e antiabbagliamento, hanno dimostrato come Opel metta a disposizione di tutti le più recenti innovazioni nel settore delle utilitarie. I nostri tecnici lavorano continuamente per sviluppare soluzioni originali e la nuova Corsa è l'esempio concreto di questo impegno. Quattordici elementi a Led controllabili singolarmente garantiscono un'illuminazione da stadio che ora 'esclude' gli altri utenti della strada in modo ancora più preciso di prima. Al di fuori delle aree urbane, il sistema di illuminazione commuta automaticamente i fari a matrice in abbaglianti".

La tecnologia avanzata che adottano controlla gli elementi a Led tramite una telecamera anteriore ad alta risoluzione e adatta continuamente il fascio luminoso al traffico e all'ambiente circostante. Le vetture che precedono o sopraggiungono sono, così, escluse dal fascio luminoso in modo da non abbagliarne i conducenti, mentre il guidatore della Corsa gode di una visione notturna ottimale che consente di evitare tempestivamente ostacoli o animali sulla strada.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA