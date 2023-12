In Lombardia 3mila controlli nel weekend, 56 patenti ritirate

Oltre 700 operatori coinvolti, 3.364 veicoli controllati, 695 verbali per violazioni al Codice della strada, 32 fermi e sequestri di veicoli, 1937 conducenti sottoposti ad alcoltest e 56 patenti ritirate. È il bilancio delle prime due serate di controlli effettuati nell'ambito di 'Dicembre in sicurezza' in Lombardia lo scorso weekend. L'iniziativa, finanziata da Regione Lombardia, prevede uno specifico piano di servizi straordinari, serali e notturni, con l'obiettivo di intensificare la presenza della Polizia locale attraverso attività mirate a ridurre gli incidenti stradali e aumentare la sicurezza urbana. "Abbiamo stanziato 410.000 euro - ha affermato l'assessore regionale alla Sicurezza Romano La Russa - che vanno ad aggiungersi alle risorse normalmente assegnate alle Polizie locali, per consentire ai comuni di coinvolgere gli agenti nelle ore serali e notturne. Riteniamo fondamentale intensificare i controlli soprattutto in questo periodo dell'anno in cui il traffico aumenta fisiologicamente". Per questo motivo "a dicembre ci saranno altre serate in cui saranno effettuati controlli straordinari sulle strade. È questa la nostra risposta concreta alla necessità di garantire la sicurezza sul territorio".



